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MLB／生涯初對決！達比修有製造滾地 大谷翔平快腿避雙殺
日本球星大谷翔平旅美第7年首度與前輩達比修有對決，就在今天大聯盟南韓海外賽，首打席是達比修有佔上風，讓大谷翔平敲出滾地球。
大谷翔平自2018年起效力天使隊以來，還沒在大聯盟賽場上對決過達比修有，今年大谷改穿道奇隊球衣，新球季首戰在亞洲與效力教士隊的達比修有完成對決心願。
達比修有扛起先發，1局上面對貝茲（Mookie Betts）因投球秒數超時而出現第4顆壞球保送，接著面對第2棒的大谷翔平，1好2壞後，大谷揮擊1顆91.1哩的指叉球，敲成內野滾地，韓籍游擊手金河成傳往二壘完成封殺，但大谷靠腳程衝上一壘，避免雙殺。
達比修有與大谷翔平的初次對決，雖然大谷展現腳程，但達比修有抓到出局數，接著三振弗里曼（Freddie Freeman）、讓史密斯（Will Smith）敲出飛球出局，把大谷凍結在一壘。
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