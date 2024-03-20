MLB／28年來首支3MVP開幕打線 官網列道奇5大數據看點

道奇隊休賽季豪擲重金，組成「宇宙戰艦」級別陣容，由貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、大谷翔平三名MVP球星建構的打線更是令各隊投手聞風喪膽，大聯盟官網就撰文報導，指出這個星光熠熠的中心打線有望挑戰多項紀錄。

大谷、貝茲、弗里曼三人去年都入圍了MVP決選名單，大谷獲得個人第二座全票通過MVP，貝茲和弗里曼則在國聯位居第2、3名，這是繼2004年洋基隊後，再度有球隊擁有三位上季入選MVP前3名球員，同時也是史上第5支；這三人也是新賽季道奇打線前三棒，上一支有三位MVP坐鎮開幕戰打線的球隊是1996年的紅襪隊。

除此之外，這三名巨星2023年的fWAR值皆位居聯盟前5，即便是最低的弗里曼都有7.9，如果三人同隊複製上季完美表現，將成為1948年守護者隊後首支完成此項創舉的球隊，當時大聯盟還只有16支球隊。

另一項值得觀察的數據，上季三人的標準化攻擊指數（OPS+）皆在160以上，今年若同隊達標，將是大聯盟20世紀以來第3隊，前兩支分別是1963年的巨人隊和1929年的洋基隊。

最後，官網也提到，歷史上有7個投手在不同聯盟拿過塞揚獎，但只有金鶯隊名將羅賓森（Frank Robinson）兩個聯盟都拿過MVP，過去分別待過天使、紅襪的大谷及貝茲新賽季都是熱門MVP人選，任何一人摘下這項殊榮都能寫下歷史新篇章。