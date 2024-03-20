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MLB／大谷翔平首次對決達比修有 1紀錄居劣勢
大聯盟海外開幕戰今天在南韓首爾高尺巨蛋展開，道奇隊大谷翔平將與教士隊達比修有上演「日本內戰」，兩人生涯首次交手，大谷的不利局面是生涯在開幕戰打擊率僅1成43，而且還沒開轟過。
大谷翔平在日職、美職合計11年的職棒生涯，其中有9次在球季開幕戰擔任打者，都沒敲出過全壘打，今天是否能夠開轟值得關注；他在美職6年期間，5次在開幕戰上場打擊，合計21打數僅敲出3支安打，另有1次故意四壞保送。
達比修有在美職3度擔任開幕戰先發投手，成績分別是2017年6.1局失4分、2021年4.2局失4分、2022年6局無失分，3次都與勝敗無關。
大谷翔平生涯從未對決過達比修有，兩人今天是首次碰頭，過去大谷在大聯盟曾對決過8名日本投手，面對菊池雄星敲出3轟，也對前田健太轟過1發。
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