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MLB／拒扛開幕戰被洋基迷罵翻 史卓曼：我沒看推特
洋基隊因王牌投手柯爾（Gerrit Cole）受傷，今年開幕戰先發投手換人，然而中間傳出史卓曼（Marcus Stroman）拒絕扛起開幕戰的消息引爆球迷不滿，史卓曼倒是淡定：「我沒在看推特（X舊稱）。」
洋基教頭布恩（Aaron Boone）上周宣布，左投柯特斯（Nestor Cortes）將擔任新球季首戰先發，隨後也傳出球團曾徵詢史卓曼的意願，但兩人都傾向維持現有調整節奏，目標放在球季第3場先發，也是洋基主場開幕戰。
史卓曼願意為了球隊調整目前先發節奏，但球團不打算這麼做，結果消息傳出去，變成史卓曼拒絕扛起開幕戰先發，也引起洋基球迷在網路上的攻訐。
「有嗎？」史卓曼接受紐約郵報訪問時才知道自己被罵，「我之前也說過，我不再看推特了，不想要看一堆情緒反應。」
史卓曼認為，如果真的在乎球迷，重點就是照顧好自己的身心靈，「我要努力為球隊拿出最好的一面，每一天都如此，這是我專注的地方。」
史卓曼也指出，現在這個階段，無論是要調整誰的先發輪值都不容易，「我坐下來跟球團談的時候，我是說自己準備為開幕戰調整，只要球團需要的話，就看怎樣對球隊最好，但結果他們是希望我保持目前節奏。」
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