MLB／金河成雙響砲 教士熱身賽2連勝

大聯盟新球季海外開幕戰明天點燃戰火，道奇、教士隊已在南韓首爾高尺巨蛋完成4場熱身賽，就等真槍實彈對決，金河成昨天對韓職LG雙子隊之戰轟出雙響砲，幫助教士5：4獲勝，完全進入備戰狀態，他說：「穿著教士球衣在祖國比賽，對一切充滿感激。」

金河成過去在韓職耐克森英雄、培證英雄隊7個球季出現133轟，其中5季主場就是高尺巨蛋，他熟悉這座室內球場，昨2局上轟出兩分砲，成為致勝一擊，6局上追加第2轟，單場包辦4分打點，成為教士最大功臣。

教士前天熱身賽首戰以1：0擊敗南韓國家隊，昨天再下一城，總教練席爾特用「極好」形容金河成雙響砲，金河成也說：「隊友有機會和南韓球隊交手，相信是美好經歷和回憶。」

教士25歲右投高祐錫曾效力雙子7年，還是隊上「終結者」，昨9局下登板，被昔日隊友李栽源轟出兩分砲，旅美首季在熱身賽出賽6場一直沒好表現，想要進入開季26人名單難度很高。

南韓國家隊35人以去年杭州亞運、亞洲職棒冠軍爭霸賽國手為主，為2026年世界棒球經典賽提早做準備，經過教士、道奇兩場熱身賽磨練，總教練柳仲逸坦言，韓職和大聯盟間差距大。

新球季開打倒數，大聯盟官網昨推出30隊最新戰力評比，排名榜首並非道奇，而是去年完成分區6連霸的勇士隊，接著是金鶯、費城人、遊騎兵隊，墊底球隊就是去年112敗的運動家隊。