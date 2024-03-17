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MLB／最時尚球員大谷翔平輸了 最多人選林多

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

投打「二刀流」的日籍球星大谷翔平，在大聯盟橫掃各大獎項，然而今天公布的「最時尚球員」排名，大谷擠不進前五，獲得球員票選第一名是大都會隊游擊手林多（Francisco Lindor）。

大聯盟官網在春訓期間詢問各隊球員各式各樣的問題，統計人數超過100名，今天公布的最新問卷調查內容是「誰是最時尚的球員？」主旨是來自桑德斯（Deion Sanders）的名言，「如果你穿得帥，你就會感覺自己很帥；你感覺自己很帥，你就會打得很帥。」

林多在球員票選中獲得第一名，也不令人意外，畢竟應該沒有多少人會在場上使用Gucci製作的棒球手套，更別提他優秀的運動神經以及場上表現。

而去年球季球衣銷售第二名的勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）排名第二，接下來是第三名道奇隊貝茲（Mookie Betts）、第四名教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、第五名洋基隊史卓曼（Marcus Stroman）。

至於去年球衣銷售第一名的大谷翔平，雖然有獲得其他球員票選，但沒在前五名，只列入「其他獲得票選者」的欄位中。

大聯盟 大谷翔平 林多

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