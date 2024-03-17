快訊

棒球／先知是你！台灣球迷7年前曾和「谷嫂」田中真美子合照 網友笑：大谷輸了！

有助減少發炎、降低膽固醇 6種香料富含抗氧化劑有利心臟健康

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩羨煞球迷

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊官方攝影分享晚宴照片，大谷翔平夫婦是最大焦點。圖／截圖自jon.soohoo IG影片
道奇隊官方攝影分享晚宴照片，大谷翔平夫婦是最大焦點。圖／截圖自jon.soohoo IG影片

道奇隊出征首爾海外開幕戰，大谷翔平的新婚妻子田中真美子儼然成為最大嬌點，道奇隊官方攝影今天分享昨天的晚宴照片，大谷夫婦的穿搭也掀熱議，真美子一襲淺色毛衣氣質清爽，讓球迷直呼賞心悅目。

道奇前天出發抵韓、昨天記者會，都吸引大批媒體追逐，而話題始終聚焦大谷嬌妻，道奇官方攝影師今天在IG貼出昨天的晚宴照片剪輯，大谷夫婦在其中多次亮相。

道奇隊官方攝影分享晚宴照片，大谷翔平夫婦是最大焦點。圖／截圖自jon.soohoo IG影片
道奇隊官方攝影分享晚宴照片，大谷翔平夫婦是最大焦點。圖／截圖自jon.soohoo IG影片

大谷身著深藍色外套搭配白色上衣，真美子則是以淺色針織衫亮相，兩人在席間合照，也被捕捉到大谷向老闆華特（Mark Walter）介紹妻子的畫面，球迷看了覺得賞心悅目，氛圍甜而不膩，球迷留言：「氣氛真好」、「結婚真的是太棒了」。

道奇隊官方攝影分享晚宴照片，大谷翔平夫婦是最大焦點。圖／截圖自jon.soohoo IG影片
道奇隊官方攝影分享晚宴照片，大谷翔平夫婦是最大焦點。圖／截圖自jon.soohoo IG影片

大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／期待對決達比修 大谷翔平感謝韓國球迷歡迎

MLB／首次與妻旅行 大谷談結婚話題被隊友催：快說我想聽！

MLB／大谷翔平人去樓空有好有壞 天使選手關心：還有壽司嗎

MLB／韓國空姐也瘋狂！大谷翔平偕妻入境首爾 更多影片釋出

相關新聞

MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩羨煞球迷

道奇隊出征首爾海外開幕戰，大谷翔平的新婚妻子田中真美子儼然成為最大嬌點，道奇隊官方攝影今天分享昨天的晚宴照片，大谷夫婦的...

棒球／先知是你！台灣球迷7年前曾和「谷嫂」田中真美子合照 網友笑：大谷輸了！

MLB日籍巨星大谷翔平14日隨道奇隊前往南韓首爾時，在IG上傳照片大方曝光新妻，就是先前流傳的日本女籃球員田中真美子，兩人入境仁川機場時也一前一後走出，讓粉絲驚呼實在太登對了。有意思的是，有台灣棒球迷

ＭiLB／林昱珉新秀對抗賽2局好投 當地社群畫重點刺青

響尾蛇隊台灣左投林昱珉今天在新秀對抗賽登場，先發2局無失分，最快球速92.4哩，內容不俗，響尾蛇官方X也分享他今天的練投...

MLB／大谷翔平打韓國賽不忘觀光 妻首次愛相隨觀賽

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日本籍球星大谷翔平隨隊抵韓國進行海外開幕戰，他表示對比賽十分期待，但也想要好好觀光一番，並...

MLB／鄭宗哲返大聯盟出賽單場3上壘 但也1個play兩鍋粥

效力海盜隊的台灣小將鄭宗哲，已在日前被下放小聯盟2A，今天因海盜兵分兩路打熱身賽而返大聯盟支援，擔任先發游擊手、第七棒，...

MLB／最時尚球員大谷翔平輸了 最多人選林多

投打「二刀流」的日籍球星大谷翔平，在大聯盟橫掃各大獎項，然而今天公布的「最時尚球員」排名，大谷擠不進前五，獲得球員票選第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。