MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩羨煞球迷

道奇隊出征首爾海外開幕戰，大谷翔平的新婚妻子田中真美子儼然成為最大嬌點，道奇隊官方攝影今天分享昨天的晚宴照片，大谷夫婦的穿搭也掀熱議，真美子一襲淺色毛衣氣質清爽，讓球迷直呼賞心悅目。

道奇前天出發抵韓、昨天記者會，都吸引大批媒體追逐，而話題始終聚焦大谷嬌妻，道奇官方攝影師今天在IG貼出昨天的晚宴照片剪輯，大谷夫婦在其中多次亮相。

道奇隊官方攝影分享晚宴照片，大谷翔平夫婦是最大焦點。圖／截圖自jon.soohoo IG影片

大谷身著深藍色外套搭配白色上衣，真美子則是以淺色針織衫亮相，兩人在席間合照，也被捕捉到大谷向老闆華特（Mark Walter）介紹妻子的畫面，球迷看了覺得賞心悅目，氛圍甜而不膩，球迷留言：「氣氛真好」、「結婚真的是太棒了」。