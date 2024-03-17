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MLB／大谷翔平打韓國賽不忘觀光 妻首次愛相隨觀賽

中央社／ 綜合外電報導
大谷翔平持續展現高人氣。 美聯社
大谷翔平持續展現高人氣。 美聯社

洛杉磯道奇日本籍球星大谷翔平隨隊抵韓國進行海外開幕戰，他表示對比賽十分期待，但也想要好好觀光一番，並透露這是太太首次跟著他參加這樣的比賽。

路透社報導，大谷15日抵達韓國首爾，在仁川國際機場（Incheon International Airport）獲得大批群眾熱烈歡迎。他17日起會陸續參加洛杉磯道奇與韓國職棒（KBO）球隊及韓國國家隊的熱身賽，並於20日、21日在道奇例行賽開幕的系列戰對上聖地牙哥教士。

投打實力兼具的「二刀流」好手大谷在首爾進行的記者會中說：「我很期待在韓國打球，我有大約一週的時間（在這裡），此行有安排正式比賽，但我不僅想在球賽上努力，也想好好觀光一下。」

大谷翔平在韓國比賽颳起旋風。 美國聯合通訊社
大谷翔平在韓國比賽颳起旋風。 美國聯合通訊社

這是大谷第2次以球員身分到韓國，讓大批日本媒體爭相以大篇幅報導。大谷是日本的英雄人物，他2012年曾在首爾率日本U18代表隊奪下世界冠軍。

大谷表示，韓國是「我最喜歡的國家之一」，他自己也很高興能再次訪韓。

大谷說：「日本與韓國都打出過許多令人十分振奮的比賽，我從小就一直在看這些比賽，韓國隊一直讓我很難忘，他們有很棒的球隊。」

大谷不久前突然宣布結婚喜訊，這次出發前往韓國前還在社群媒體分享了他與太太田中真美子的照片，首度讓愛妻曝光。大谷稱，這是老婆第一次陪著他參加這樣的比賽。

大谷翔平與妻子田中真美子首度亮相備受矚目。 美聯社
大谷翔平與妻子田中真美子首度亮相備受矚目。 美聯社

29歲的大谷去年以44支全壘打，成為美國聯盟（AL）全壘打王，並以投手身分拿下10勝，第2次獲得年度最有價值球員獎（MVP）肯定。

在效力洛杉磯天使6年後，大谷去年12月簽下10年7億美元（約新台幣223億元）的大約，轉戰與天使同城的道奇。

道奇進行訓練。 法新社
道奇進行訓練。 法新社

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