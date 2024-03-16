MLB／期待對決達比修 大谷翔平感謝韓國球迷歡迎

道奇隊與教士隊在20日、21日要在首爾高尺巨蛋舉行海外開幕戰，日籍球星大谷翔平成為最大話題人物，他在賽前記者會接受訪問時表示，日韓在國際賽常是主要競爭對手，能夠受到韓國球迷的歡迎，感到十分溫暖。

大谷翔平前一次造訪韓國已經是2012年的U18世界盃棒球賽，他說：「那時候還是個高中生，感覺跟現在有點不同，但韓國是我最愛的國家之一，我很期待能夠在這裡打球，也很開心能夠再次回到這裡，這會是另一個美好體驗。」

昨天搭機抵達時，大谷翔平在機場獲得熱烈歡迎，他表示：「日本與韓國，在國際賽常常是競爭對手，我也常常看日韓大戰，而韓國隊及韓國選手我都很尊敬，而在這裡能夠獲得這樣的歡迎，是很棒的感覺，我也會拿出最好的表現給球迷看。」

20日的首戰，教士隊將派出達比修有先發，大谷翔平有機會與這位日本前輩對決，大谷表示：「他是我從小就很欣賞的投手，也是我的目標，去年經典賽有幸與他同隊，在那之前也曾經一起訓練過，就我個人來說，很期待這場比賽。」