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MLB／才說狀況不錯就大爆走 藤浪晉太郎3四壞1觸身3暴投

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
藤浪晉太郎今天控球卻慘不忍睹，投出3次四壞保送、1次觸身球。 美聯社
藤浪晉太郎今天控球卻慘不忍睹，投出3次四壞保送、1次觸身球。 美聯社

大都會隊日籍投手藤浪晉太郎前天登板中繼1局三上三下，還自認狀況不錯，今天控球卻慘不忍睹，投出3次四壞保送、1次觸身球，外加3次暴投，1個人次都沒解決就被換下場，丟掉3分。

大聯盟春訓熱身賽大都會隊今天以3：7輸給國民隊，藤浪晉太郎在8局上登板，當時球隊2：4落後，他開局就先對羅伯斯（Victor Robles）投出觸身球，接著暴投、四壞保送，形成無人出局、一二壘有人。

隨後面對耶培茲（Juan Yepez）時，又是兩次暴投，讓跑者直接回來得分，耶培茲最後也選到四壞球上壘，下一位打者格林（Elijah Green）也是四壞保送。

無人出局滿壘情況，大都會隊決定讓藤浪晉太郎退場，由桑托斯（Junior Santos）接手，桑托斯雖然抓到3個出局數，但中間被打1支安打，丟掉2分都記在藤浪帳上。

有別於前一場投12球搞定1局、其中僅4顆壞球，藤浪晉太郎今天不僅1個人次都沒抓到，投的22球裡有14顆都是壞球，丟掉3分，防禦率又上漲到13.50。

大都會 格林 藤浪

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