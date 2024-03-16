MLB／道奇飛南韓 大谷妻隨行亮相

日本電視台傳出提供百萬日圓獎金，希望能搶先採訪到大谷翔平妻子，不過大谷翔平自己先揭曉答案，在昨天道奇隊搭機前往南韓前一張登機照上，大谷翔平一旁貼身站立的，正是日本前女籃國手田中真美子。

道奇與教士隊將在20、21日在首爾高尺巨蛋舉行海外開幕戰，在美國搭機出發前，大谷翔平個人IG限時動態貼出一張合照，透露自己期待的心情，照片中有翻譯水原一平、隊友山本由伸，不過最引人注目的自然是大谷的另一半。

180公分的田中真美子站在193公分的大谷翔平身旁，兩人同樣身穿一身黑、腳上是大谷代言廠牌的球鞋，看起來十分登對，雖然大谷未親自證實，不過道奇官方社群描述這張照片是「大谷翔平與他的妻子」。

今年27歲的田中真美子曾在2017年代表日本來台參加台北世大運，更是日本U16、U17、U18代表隊國手，是日本出名的籃球美少女。2019年加入WJBL女子職籃富士通紅浪隊，在去年毅然決然退役，轉進職業時曾顯出不服輸的性格，與大谷很相似。

大谷在2月29日宣布婚訊、3月14日白色情人節揭曉另一半，兩波社群操作都引發廣大回響，球迷對他的支持依舊。昨天就約600人齊聚仁川機場，為道奇接機，第一個出關的大谷翔平步伐迅速，約47秒就離開大廳、坐上巴士，過程中田中真美子在後緊隨。大谷除了向球迷揮手致意，也不時回頭確認太太是否跟上，兩人不時露出甜蜜微笑。