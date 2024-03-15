MLB／洋基王牌柯爾不用動TJ手術 布恩曝開幕戰先發人選

據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）消息，洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）不需要動TJ手術，將用保守治療方式，有機會在10到12周後重返先發輪值。

原本外界預期史卓曼（Marcus Stroman）將頂替柯爾，扛下開幕戰先發。不過總教練布恩（Aaron Boone）今天受訪時表示，開幕戰先發人選可能會從施密特（Clarke Schmidt）或柯特斯（Nestor Cortes）中選出，他昨天也宣布第2場比賽會交給左投洛登（Carlos Rodon）先發。

史卓曼受訪時談到自己與布恩和總管凱許曼（Brian Cashman）談過開幕戰先發，但他們都同意要在春訓調出賽時程已來不及。他也談到即將代表洋基出賽的心情，「我從小就看洋基比賽長大，能穿上條紋球衣是一直以來的夢想，我很開心能感受洋基迷的熱情及喧囂。」

洋基開幕戰是美國時間3月28日，客場對決太空人；主場首戰則是4月5日對藍鳥。