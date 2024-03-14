MLB／山本對水手失4分吞首敗 大谷挨2K打擊率仍有5成

道奇隊今天在主場迎戰水手隊，兩大日籍球星大谷翔平、山本由伸再度同場亮相，都沒有好表現，大谷3個打數掛零、吞下兩次三振，熱身賽打擊率從5成79掉到5成，山本先發4.2局失4分，吞下熱身賽首敗，道奇終場1：8落敗。

山本7日對白襪隊之戰投3局失5分，休6天再登板被揮出8支安打，投出7次三振、1次保送，失4分都是自責分，熱身賽防禦率8.38。

山本前3局讓水手掛零，4、5局各失兩分，退場時1：4落後，道奇牛棚6、7局再失4分，終場以7分之差落敗，在亞歷桑納州仙人掌聯盟戰績13勝5敗仍居榜首。

山本目前在熱身賽出賽3場，合計9.2局被揮出15支安打、未被全壘打，投出14次三振、4次保送，被打擊率3成57，失9分全是自責分。

大谷3個打數掛零、吞下兩次三振。 路透

大谷再扛道奇先發2棒指定打擊，首局揮出右外野飛球出局，3、5局下都站著被三振，熱身賽出賽8場22打數11支安打，包括兩支全壘打，攻下9分打點，也吞下7次三振。