MLB／響尾蛇暖心安排 道奇教頭與子同場出賽留溫馨畫面

道奇隊今天在春訓熱身賽過招響尾蛇隊，賽前先上演溫馨畫面，響尾蛇安排小聯盟選手柯爾．羅伯茲（Cole Roberts）隨隊出賽，而他的父親不是別人，正是身處敵營的道奇教頭戴夫．羅伯茲（Dave Roberts）。

小羅伯茲曾在2019年選秀第38輪獲得教士隊挑選，但並未簽約，去年再度投入選秀落榜，後與響尾蛇簽約展開職棒生涯，去年在新人聯盟出賽19場，55打數敲出22支安打、打擊率4成。

小羅伯茲目前在小聯盟春訓基地備戰新球季，今天在球團安排之下隨隊前往道奇春訓基地，排定他在賽前交換打序以及出賽1打席，老羅伯茲也在賽前就得知此事，被問到如果兒子開轟他會作何反應，羅伯茲的感性擊敗理性，他笑答：「雖然不太可能發生啦！但如果真的發生，我會歡呼」。