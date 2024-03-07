MLB／鄭宗哲代打無功而返 金鶯戰績超越道奇居30隊之首

海盜隊今天在客場對金鶯隊進行熱身賽，旅美好手鄭宗哲7局上代打，揮出捕手前滾地球出局，唯一打席掛零，熱身賽打擊率降為2成86，海盜終場4：6落敗。

海盜重砲雷諾斯（Bryan Reynolds）擔任先發2棒指定打擊，3次打數掛零、吞下1次三振，鄭宗哲7局上出場代打，面對金鶯第5任投手包曼（Mike Baumann）揮出內野滾地球出局，海盜結束這半局攻勢。

鄭宗哲在大聯盟熱身賽擔任替補角色，昨天對藍鳥隊之戰7局下轟出陽春砲，熱身賽第2轟出爐，目前出賽10場合計14打數4安打，包括兩支全壘打，攻下3分打點、跑回4分，但也吞下5次三振。

大聯盟熱身賽開打兩周，金鶯是戰績最好的球隊，出賽13場11勝2敗，期間最長6連勝，在佛州葡萄柚聯盟排名榜首；道奇出賽14場10勝1和3敗，暫居亞歷桑納州仙人掌聯盟龍頭。