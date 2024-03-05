MiLB／潘文輝農場排名攀升第14 百哩火球搭載1顆「轉速殺手」

大聯盟官網的30隊農場排名前30新秀，從今天開始放榜，效力費城人隊體系的台灣火球男潘文輝從去年的第20攀上第14，今年被賦予新任務，將轉戰先發養成。

大聯盟官網今天公布東區球隊農場前30榜單，接下來是明天中區、後天西區逐一開獎。潘文輝排名費城人第14，在各項能力的球探評分（分數範圍20到80分）中，獲得直球65分、滑球50分、指叉球60分、控球45分、整體40分。

文中提到，潘文輝去年在1A球季從牛棚出發有出色成績，留下非常深刻的第一印象獲得晉升高階1A，強力投球製造許多揮空，平均每9局有12.4次三振，直球球速達到三位數，他最優異的搭配球路是84到85哩的指叉球，形容是「貨真價實的轉速殺手」，滑球也有顯著進步，若能將球速從去年的70哩尾段到80哩前段之間提升到80哩中段，有機會發展成一顆好用的球路。

報導中也提到，潘文輝還有曲球和變速球，但為了幫助他簡化投手丘上的工作，這兩顆球路可能會漸漸較少使用，傾向更往好球帶附近攻擊的投球策略。

潘文輝去年33場出賽只有1場先發，今年將轉往先發調整，文中提到球團可能先讓他從3、4局的出賽開始建立體能，對他升上大聯盟的時間點預估則是2026年。