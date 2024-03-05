MLB／費城人3年近1.26億留強投惠勒 寫最高均薪延長合約

費城費城人今天宣布，球隊已跟陣中強投惠勒（Zack Wheeler）達成3年1億2600萬美元（約新台幣39億7500萬）的延長合約，時間直到2027年。

費城人隊官網指出，這筆3年合約總額1億2600萬美元，使33歲右投惠勒獲得MLB史上最高年均薪的延長合約，每年均薪多達4200萬美元。

惠勒最先在紐約大都會效力5年，之後於2019年底跟費城人簽下為期5年總額1億1800萬美元的合約。

他已效力費城人4個球季，期間共101場先發出賽，投出43勝25敗的成績，自責分率3.06，並送出675次三振。

惠勒在過去兩個球季的季後賽中，自責分率為相當優異的2.42。

費城人2008年奪下世界大賽冠軍後，之後就未再奪冠，近年最接近的一次是2022年世界大賽，當時以2勝4敗輸給休士頓太空人。