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北市高中生情緒失控打老師 專家這麼說

MLB／國民新星接球竟翻過全壘打牆 紅襪牛棚緊急叫人救援

聯合新聞網／ 綜合報導
國民隊年輕好手萊爾為了接深遠飛球，不慎倒栽蔥跌出全壘打牆，導致他摔在紅襪的牛棚區。圖截自影片
國民隊年輕好手萊爾為了接深遠飛球，不慎倒栽蔥跌出全壘打牆，導致他摔在紅襪的牛棚區。圖截自影片

今日國民和紅襪隊的熱身賽，國民隊21歲潛力好手萊爾（Daylen Lile），為了接深遠飛球，不慎倒栽蔥跌出全壘打牆，導致他摔在紅襪的牛棚區，紅襪隊工作人員立即要防護員上來關心。本場比賽國民隊最後以2比4輸球。

萊爾是國民隊農場排名第6的潛力新星，今日在比賽後段上場鎮守右外野。7局下，紅襪隊T.米勒（Tyler Miller）揮出右外野深遠飛球，萊爾一路往後追球，他在全壘打牆前跳起來嘗試接球，卻「連球帶人」翻過全壘打牆，跌進紅襪隊牛棚區，米勒的這球最終形成陽春砲。

好在紅襪隊牛棚區的選手看到後，立即向場內的休息區揮手示意要防護員過來，過了一段時間後，萊爾被擔架抬出去。國民隊教頭馬丁尼茲也讚賞紅襪隊工作人員和醫生們對這種情況的處理，「紅襪隊做得很好，醫生們，每個人，我也要感謝他們。」

馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，萊爾被帶到當地一家醫院做電腦斷層掃描，目前他的腿可以活動，萊爾主要是下背部受傷，「希望所有的結果都是陰性的，我們會為他祈禱，希望他一切安好。」馬丁尼茲說。

「你看到有人像那樣翻過大牆，沒有看到他起身，牛棚裡每個人都開始呼喊著你們，就像是『喔不』。」馬丁尼茲表示，「你只希望他沒有撞到頭部、或是他的脖子，所有這些事情都在你的腦海裡閃過，我們到那裡時，他躺著無法動彈。」

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