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MLB／和哈勒戴父子當隊友 王寇頓看好金鶯超級新人成為野獸

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
金鶯超級新人哈勒戴。 法新社
金鶯超級新人哈勒戴。 法新社

金鶯隊和33歲內野手王寇頓（Kolten Wong）簽下小聯盟合約，隊上超級新人哈勒戴（Jackson Holliday）很有感覺，因為自己少棒時期就在紅雀隊看他了，當時他和父親麥特．哈勒戴（Matt Holliday）是隊友。

哈勒戴是前年大聯盟選秀會狀元，在小聯盟兩個球季出賽145場，已從新人聯盟升上3A，主要守位是游擊區，現在勤練二壘，可向紅雀時期拿過兩座二壘金手套獎的王寇頓好好學習。

老哈勒戴曾在大聯盟15年，繳出打擊率2成99、全壘打316支、打點1220分，2007年效力洛磯隊時，包辦打擊王、打點王、安打王，在國聯MVP票選排名第2，生涯7次入選明星賽，2011年也在紅雀拿到世界大賽冠軍。

金鶯隊和33歲內野手王寇頓（Kolten Wong）簽下小聯盟合約。 美聯社
金鶯隊和33歲內野手王寇頓（Kolten Wong）簽下小聯盟合約。 美聯社

王寇頓2013年展開生涯，曾和老哈勒戴同隊4年，到現在還清楚記得小哈勒戴跟著父親，在球員休息度過很多時間。

當年在大聯盟球場玩耍的小朋友，跟著紅雀球員練打、練守，現在已是20歲準大聯盟新人，王寇頓說：「我知道他會成為一頭野獸，看到他變成這樣很有趣。」

去年效力水手、道奇隊合計87場比賽，王寇頓相信自己還有重返大聯盟的本錢，春訓目標除了拚上3月29日開季名單，也會指導年輕球員，哈勒戴說：「他是非常有才華的防守者，很高興能繼續向他學習。」

大聯盟 紅雀

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