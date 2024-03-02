MLB／沒聽說大谷有女友 神鱒：以為他會和棒球結婚

道奇隊日籍球星大谷翔平婚訊震驚各界，在天使隊當了六年隊友的「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也坦言意外，連他有女朋友都不知道，還開玩笑說：「以為他會跟棒球結婚」。

一直給外界母胎單身形象的大谷，最終打破外界想像，一公布就直接是已婚消息，29日閃電公布婚訊，不只球迷震驚，許多與他熟識的選手、教練都不敢相信，楚奧特也受訪談到此事，他表示：「我想大家都嚇到了，我連他有女朋友都不知道。」

Me wallowing in my Troutani depression again 🫠🫠🫠

pic.twitter.com/VK4b09B0V4 — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ (@shoheisaveus) 2024年3月1日

大谷的生活離不開棒球，媒體也進一步提到，大家都說大谷會跟棒球結婚，楚奧特對此也回應：「對呀！我也是這麼以為。」

楚奧特今天也現身大谷的IG結婚聲明中留言，「兄弟，為你感到開心」，湧入不少球迷回應懷念「Troutani」鱒谷連線。