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MLB／達比修有久違實戰2局3K 首爾戰先發有準備
教士隊日籍投手達比修有今天在春訓熱身賽初登板，先發2局沒有掉分，投出3次三振，最快球速更來到到96哩，賽後達比修有也自評：「感覺很好。」
教士隊今天在熱身賽以6：3擊敗皇家隊，在達比修有投的前兩局裡，第1局三上三下，第2局連飆2K後，被連敲2支安打，但最終讓對手敲出飛球出局，以34球完成任務，沒有保送。
達比修有去年9月就因手肘不適提前關機，今天是久違的實戰投球，達比修有表示，從牛棚練習時狀況就不錯，也延續到比賽中，「今天控球、球威都很好，一開始有點擔心，但比賽開始後就沒有問題，「雖然只丟2局，但一直保持隨時可上場的狀態。」
37歲的達比修有去年球季先發24場，成績8勝10敗，防禦率4.56，今年球季有可能擔任3月21日教士與道奇隊在首爾海外戰的第二場先發，達比修有表示：「到時先發或許無法投非常長的局數，但自己會好好調整，避免受傷的情況下去準備。」
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