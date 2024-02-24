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MLB／聽到主砲狄佛斯的喊話 紅襪鎖定蒙哥馬利但要等降價

聯合新聞網／ 綜合報導
蒙哥馬利至今仍在自由市場上待價而沽。 美聯社
蒙哥馬利至今仍在自由市場上待價而沽。 美聯社

紅襪從休賽季初就喊出要採購先發投手，但整個冬天過去只以2年3850萬美元簽下吉歐里托（Lucas Giolito），新賽季輪值一字排開仍十分貧弱，主砲狄佛斯（Rafael Devers）還在受訪中暗示球隊應該花錢補強，根據外媒報導，紅襪目前鎖定的人選是蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。

上賽季紅襪先發投手場均吃下不到5局，團隊防禦率高達4.52，雖然簽下了吉歐里托，但也走了塞爾（Chris Sale）、派克斯頓（James Paxton），相比於分區對手洋基、金鶯等隊的重本補強，本季要在美聯東區火藥庫殺出重圍恐不樂觀。

《WEEI.com》記者布萊福德（Rob Bradford）發文報導，紅襪還沒停下補先發的腳步，近期盯上了遊騎兵隊冠軍左投蒙哥馬利，後者上季拿下10勝11敗、防禦率3.20成績單，和國聯塞揚得主史奈爾（Blake Snell）同為市場上剩餘的最佳投手，並尋求年均2000萬美元以上的合約。

報導中也指出，紅襪雖然有興趣，但還是不願意跟隨蒙哥馬利陣營的喊價，希望等降價後再來談，本季紅襪團隊薪資為1.6億，排名聯盟第11名。

值得一提的是，蒙哥馬利的太太目前正在波士頓一間醫院就職，也增加了爭取蒙哥馬利的潛在誘因，除了紅襪，巨人、小熊、天使等隊也被視為蒙哥馬利的可能下家。

團隊 東區 波士頓 薪資

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