MLB／紅襪門面狄佛斯罕見發聲 嘆球隊應該多花錢補強先發

紅襪隊上季繳出78勝84敗的差強人意戰績，休賽季也未見巨大動作，最大補強是以2年3850萬合約簽下吉歐里托（Lucas Giolito），新賽季前景仍不被外界看好，明星三壘手狄佛斯（Rafael Devers）也罕見跳出來喊話，希望高層能針對陣容多做補強。

狄佛斯去年和紅襪簽下的11年3.31億合約於本季正式開跑，未來將在波士頓待上好一段時間，年僅27歲的他已然是球隊門面和年輕領袖，他近日在春訓營接受訪問，談到了對新賽季個人成績的期許，不過被問及對球隊冬季作業看法時，他則長嘆一口氣，直白點出了制服組應該要有動作。

狄佛斯表示，管理層需要幫助球員們處於更好的位置搶勝，「球隊裡每個人都想贏，我們作為球員也想贏球......每個人都知道我們需要什麼，管理層也知道，有些事我不能明說，但任何了解比賽的人都清楚這支球隊的缺陷。」

「去年，我們在交易截止日前有機會參與競爭，卻什麼也沒發生，當時我認為球隊在思考未來，但當機會出現時，我們得更積極主動些。」狄佛斯補充道：「我很喜歡球隊，希望現在和未來都能贏球，但我無法控制高層做什麼，只能控制在場上的表現。」

狄佛斯無疑是在暗示球隊需要更多的先發人手，上季紅襪先發投手場均吃下不到5局，投手深度是休賽季開始時的目標，但還沒被完全實現。雖然紅襪引進了吉歐里托，但也失去了塞爾（Chris Sale）、派克斯頓（James Paxton），目前自由市場上還有史奈爾（Blake Snell）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）2大左投待價而沽，但紅襪都興趣缺缺。