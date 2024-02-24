MLB／賈吉內野接滾地球引聯想 澄清只是在外野接到有點無聊

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）在內野接滾地球、站在一壘傳接，一度引起媒體好奇，他澄清單純只是因為在外野接球太無聊，「在我的合約期內，只要我還行，我的計畫是一直鎮守外野。」

賈吉在去年及今年春訓正式展開前夕，都曾在春訓基地被媒體注意到拿一壘手套，與其他內野手們一起接滾地球，身旁還可見一壘教練查普曼（Travis Chapman）的指導，引發想像空間，而總教練布恩（Aaron Boone）先前已經說過，並無讓賈吉移防一壘的想法。

賈吉表示，自己在空曠的外野接高飛球，有時候會覺得滿單調的，他只是滿享受練習接各個角度而來的滾地球的感覺，自己並無離開外野的想法。

洋基交易得手索托（Juan Soto），評估他的守備能力在洋基球場較適合放在右外野，生涯以右外野場次居多的賈吉，對於守位調整抱持開放態度，「我一直都是以球隊贏球為前提，不管是中外野或左外野，任何可以幫助球隊贏球的事，我都願意去做。」

至於一壘，賈吉可以預見或許偶爾會有需要代班的時候出現，春訓拿起一壘手套接球，一方面因為好玩，一方面也因應可能有緊急狀況出現，他笑說：「總是要有人去吧！我很願意接受新的挑戰。」