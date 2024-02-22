MLB／幫出怪聲？紅襪狄佛斯爆料波賈茲對讓出游擊有疙瘩

大聯盟距離開季剩下1個多月，各隊也陸續迎來媒體日，紅襪明星三壘手狄佛斯（Rafael Devers）近期受訪時罕見發聲，呼籲制服組多花點錢補強，引起球迷熱議，但在訪問中，狄佛斯還意外透露，近期剛被教士隊從游擊移轉到二壘管區的波賈茲（Xander Bogaerts）私下對這項調度不太舒舒服。

波賈茲是狄佛斯的紅襪大學長，兩人曾當過7年隊友，私下交情甚篤，波賈茲去年以11年2.8億美元大約轉戰教士，近日教士宣布新賽季將由韓籍內野手金河成接管游擊防區，波賈茲則移防二壘，當時他表示接受：「如果這樣能幫球隊拿下冠軍，那就這麼做，因為我想贏球。」

不過狄佛斯受訪時顯然不小心出賣老大哥，他說最近和波賈茲討論到了更換守位的事情，「波賈茲告訴我，他對這個調度感到不滿意，但他理解。」

波賈茲生涯出賽1391場，其中只有53場守三壘、21場擔任指定打擊，以游擊手身分出賽的場次占比高達9成6，新賽季轉戰從未守過的二壘勢必需要額外適應，值得一提的是，波賈茲雖然不以防守聞名，但近兩季游擊守備數據是生涯頂標，出局製造值（OAA）分別為5、3，都勝過聯盟8成野手。

金河成上季則是二、三、游都有守過，守最多的是二壘，共出賽106場；游擊則是最少的20場，季末拿下工具人金手套獎，金河成的守備數據相當頂尖，OAA是聯盟PR96的水準，考量年紀與數據，才讓教士新科主帥席爾特（Mike Shildt）做出這項艱難決定。