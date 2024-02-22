快訊

獨／教室不給用！台體大學生控校方為賺錢毀約來陰的 80人揚言休學

酒駕累犯定義下修！2次以上可吊銷駕照 3月起須做酒癮評估治療

台日混血女星被傳是Toyz「未婚7」交往中？露面親吐2人關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／幫出怪聲？紅襪狄佛斯爆料波賈茲對讓出游擊有疙瘩

聯合新聞網／ 綜合報導
教士的二游組合新賽季將對調守備位置。 美聯社
教士的二游組合新賽季將對調守備位置。 美聯社

大聯盟距離開季剩下1個多月，各隊也陸續迎來媒體日，紅襪明星三壘手狄佛斯（Rafael Devers）近期受訪時罕見發聲，呼籲制服組多花點錢補強，引起球迷熱議，但在訪問中，狄佛斯還意外透露，近期剛被教士隊從游擊移轉到二壘管區的波賈茲（Xander Bogaerts）私下對這項調度不太舒舒服。

波賈茲是狄佛斯的紅襪大學長，兩人曾當過7年隊友，私下交情甚篤，波賈茲去年以11年2.8億美元大約轉戰教士，近日教士宣布新賽季將由韓籍內野手金河成接管游擊防區，波賈茲則移防二壘，當時他表示接受：「如果這樣能幫球隊拿下冠軍，那就這麼做，因為我想贏球。」

不過狄佛斯受訪時顯然不小心出賣老大哥，他說最近和波賈茲討論到了更換守位的事情，「波賈茲告訴我，他對這個調度感到不滿意，但他理解。」

波賈茲生涯出賽1391場，其中只有53場守三壘、21場擔任指定打擊，以游擊手身分出賽的場次占比高達9成6，新賽季轉戰從未守過的二壘勢必需要額外適應，值得一提的是，波賈茲雖然不以防守聞名，但近兩季游擊守備數據是生涯頂標，出局製造值（OAA）分別為5、3，都勝過聯盟8成野手。

金河成上季則是二、三、游都有守過，守最多的是二壘，共出賽106場；游擊則是最少的20場，季末拿下工具人金手套獎，金河成的守備數據相當頂尖，OAA是聯盟PR96的水準，考量年紀與數據，才讓教士新科主帥席爾特（Mike Shildt）做出這項艱難決定。

教士 紅襪 金河成

延伸閱讀

MLB／皇家2015奪冠成員荷斯默宣布退休 與教士大約爛尾收場

MLB／紅襪門面狄佛斯罕見發聲 嘆球隊應該多花錢補強先發

MLB／山本由伸首秀可能是開幕戰！道奇主帥敲定首爾賽先發

MLB／官網迫不及待點名季後FA 金河成是最受矚目工具人

相關新聞

MLB／幫出怪聲？紅襪狄佛斯爆料波賈茲對讓出游擊有疙瘩

大聯盟距離開季剩下1個多月，各隊也陸續迎來媒體日，紅襪明星三壘手狄佛斯（Rafael Devers）近期受訪時罕見發聲，呼籲制服組多花點錢補強，引起球迷熱議，但在訪問中，狄佛斯還意外透露，近期剛被教士

MLB／盼前田健太成年輕老虎導師 主帥：他清楚自己定位

前田健太於2016年簽下的8年2500萬「賣身契」合約季末到期，轉以2年2400萬美元加盟老虎隊，預計將扮演年輕輪值的穩定力量，老虎總教練辛區（A.J. Hinch）受訪時也對前田健太的休息室價值予以

MLB／被近年失敗投資嚇怕了？托瑞斯理解洋基為何不談續約

洋基隊明星二壘手「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）下個休賽季即將成為自由球員，還沒和球隊討論續約的他這個冬天還曾陷入交易風聲，而托瑞斯在春訓營接受媒體訪問時也溫情喊話，希望能夠當終生洋基

MLB／新一代鐵人工作量超負荷 遊騎兵塞米恩本季再拚全勤

遊騎兵明星二壘手塞米恩（Marcus Semien）生涯以健康穩定聞名，上賽季全勤出賽，是大聯盟打席數累計最多的打者，17場季後賽也都沒缺席，即使是幫助遊騎兵一路拿下隊史首座世界大賽冠軍，面對即將到來

MLB／道奇春訓營開西文課 大谷超萌靠肩動作讓網友融化了

日本兩大巨星大谷翔平和山本由伸休賽季陸續以破紀錄大約加盟道奇隊，讓這支原先就兼具人氣和實力的豪門球隊關注度爆表，球隊官方社群也頻繁更新私下花絮，今天球隊釋出了一段重砲赫南德茲（Teoscar Hern

MLB／官網10大球星出爐 道奇、洋基就包了6席！

大聯盟官網這周陸續公布百大球員名單，今天也正式揭曉新賽季的10大球星，由勇士隊明星外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.）首度登頂，而本季轉戰道奇隊的雙刀流巨星大谷翔平則是排名第4，雖然無緣三

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。