MLB／說好直球對決？今永昇太三振鈴木誠也：我說謊...

今永昇太今年球季加盟小熊隊，與鈴木誠也當隊友，春訓首次實戰投打練習（Live BP）就上演「日本內戰」，結果今永昇太不守直球對決承諾，拿出變化球，事後解釋：「鈴木誠也好恐怖…」。

今天對決之前，今永昇太曾說：「我會全部用直球對決。」不料投出第一顆竟是曲球，後續還拿出滑球應對，最後在滿球數狀況下三振掉鈴木誠也。

Seiya Suzuki vs Shota Imanaga 🤤 🇯🇵

Shota’s full pitching session coming later via YouTube Channel pic.twitter.com/k8wublxI0h — The Setup Man - Chicago Cubs YT Channel (@setupmanpod) 2024年2月21日

打破約定的原因，今永昇太表示，實際站上投打對決的位置，感覺到鈴木誠也身材高大，「感覺好恐怖…如果不小心投到外角一點，一定會被打中球心，太恐怖了。」

最終三振掉鈴木誠也的那顆速球投到93哩，也是今永昇太今天最快球速，他說：「如果單純直球對決，我一定壓制不了他，過程中決定騙他，投出了變化球。」

來到大聯盟後的第一次Live BP，今永昇太今天投了25球，面對6名打者，僅被敲1安另有1次三振，不過那1安就是被威斯頓（Patrick Wisdom）敲出全壘打，今永昇太表示，球質不好的變化球容易挨轟，自己清楚這個問題，「今天被敲全壘打是好事。」