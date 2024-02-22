快訊

從台積布局觀風向 日本、印度可望成為半導體強權？

納瓦尼死因成謎！他曝：心臟遭「一拳KO」身亡

兩大毒梟春節前一進一出 昔左右手落網後毒后小妖悄出獄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／說好直球對決？今永昇太三振鈴木誠也：我說謊...

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
今永昇太(右)今年球季加盟小熊隊，與鈴木誠也(左)當隊友，春訓首次實戰投打練習（Live BP）就上演「日本內戰」。 美聯社
今永昇太(右)今年球季加盟小熊隊，與鈴木誠也(左)當隊友，春訓首次實戰投打練習（Live BP）就上演「日本內戰」。 美聯社

今永昇太今年球季加盟小熊隊，與鈴木誠也當隊友，春訓首次實戰投打練習（Live BP）就上演「日本內戰」，結果今永昇太不守直球對決承諾，拿出變化球，事後解釋：「鈴木誠也好恐怖…」。

今天對決之前，今永昇太曾說：「我會全部用直球對決。」不料投出第一顆竟是曲球，後續還拿出滑球應對，最後在滿球數狀況下三振掉鈴木誠也。

打破約定的原因，今永昇太表示，實際站上投打對決的位置，感覺到鈴木誠也身材高大，「感覺好恐怖…如果不小心投到外角一點，一定會被打中球心，太恐怖了。」

最終三振掉鈴木誠也的那顆速球投到93哩，也是今永昇太今天最快球速，他說：「如果單純直球對決，我一定壓制不了他，過程中決定騙他，投出了變化球。」

來到大聯盟後的第一次Live BP，今永昇太今天投了25球，面對6名打者，僅被敲1安另有1次三振，不過那1安就是被威斯頓（Patrick Wisdom）敲出全壘打，今永昇太表示，球質不好的變化球容易挨轟，自己清楚這個問題，「今天被敲全壘打是好事。」

今永昇太 鈴木誠也

延伸閱讀

燈節挨酸華國美學 蔣萬安直球對決：不能在台南就叫本土

MLB／今永昇太加盟小熊狂烙英文 隊友稱讚：很幽默

MLB／今永昇太4年5300萬美元加盟小熊 最高可拿8000萬美元

MLB／「台灣殺手」今永昇太加盟小熊 與鈴木誠也當隊友

相關新聞

MLB／大谷翔平中斷2連霸 亞古納奪百大球星榜首

大聯盟「MLB Network」今天公布百大球星前10名，今年專心打擊的大谷翔平掉到第4名，中斷2連霸，第1名給了去年拿...

MLB／道奇春訓營開西文課 大谷超萌靠肩動作讓網友融化了

日本兩大巨星大谷翔平和山本由伸休賽季陸續以破紀錄大約加盟道奇隊，讓這支原先就兼具人氣和實力的豪門球隊關注度爆表，球隊官方社群也頻繁更新私下花絮，今天球隊釋出了一段重砲赫南德茲（Teoscar Hern

MLB／說好直球對決？今永昇太三振鈴木誠也：我說謊...

今永昇太今年球季加盟小熊隊，與鈴木誠也當隊友，春訓首次實戰投打練習（Live BP）就上演「日本內戰」，結果今永昇太不守...

MLB／千賀滉大手臂疲勞亮警訊 大都會教頭：不用太擔心

去年球季扛起大都會隊王牌投手的千賀滉大，今天意外缺席春訓，原因是手臂疲勞，令人擔心是否能趕上開季？不過經初步檢查，總教練...

MLB／皇家2015奪冠成員荷斯默宣布退休 與教士大約爛尾收場

現年34歲的前明星一壘手荷斯默（Eric Hosmer）去年季中被小熊隊釋出後，就沒有再大聯盟出賽過，如今他在社群媒體上宣布退休，結束13年職業生涯。 荷斯默2011年登上大聯盟後，迅速成為皇家

MLB／新一代鐵人工作量超負荷 遊騎兵塞米恩本季再拚全勤

遊騎兵明星二壘手塞米恩（Marcus Semien）生涯以健康穩定聞名，上賽季全勤出賽，是大聯盟打席數累計最多的打者，17場季後賽也都沒缺席，即使是幫助遊騎兵一路拿下隊史首座世界大賽冠軍，面對即將到來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。