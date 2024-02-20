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韓職／柳賢振怪物回歸 傳年領破億史上最大約返韓華鷹

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
柳賢振將結束大聯盟生涯返回韓職。 美聯社
柳賢振將結束大聯盟生涯返回韓職。 美聯社

韓籍左投柳賢振回歸韓職在即，南韓媒體報導，他將與前東家韓華鷹隊簽下至少4年、總額170億韓元以上的合約（約台幣4億元）。

柳賢振2013年展開旅美生涯，打滾11年，陸續效力道奇、藍鳥隊，生涯累積78勝48敗、防禦率3.27，近4年年薪達2000萬美元（約台幣6.3億元），與藍鳥的合約走完後進入自由市場，近日傳出他已準備返回南韓，今天南韓媒體進一步報導已與韓華達成合約共識。

韓華球團僅表示目前尚未完成合約，但媒體認為此事已是定局，「怪物」即將回歸。

柳賢振在韓職的7季就有6季突破雙位數勝投，唯一例外是2012年的9勝，菜鳥賽季就以18勝6敗、防禦率2.23、204次三振拿下投手三冠王、年度新人王、年度MVP，離開韓華時生涯已累積98勝。

柳賢振重磅回歸，儘管3月就要滿37歲，依然受到高度重視，韓華端上韓職史上最大合約禮遇，超過梁義智4年110億韓元加2年42億韓元選擇權的總額152億韓元。

柳賢振 藍鳥 韓職

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