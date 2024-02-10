MLB／2屆塞揚名投克魯柏宣布退役 想換個角色待在棒球圈
兩屆塞揚投手克魯柏（Corey Kluber）宣布退役，為13年大聯盟生涯畫上句點，對於下一步，他表達希望繼續為棒球奉獻心力的想法，盼為下一個世代的選手傳授所學。
克魯柏手握2014、17年美聯塞揚，2座勝投王、1座防禦率王、3度入選明星賽，曾於2021年5月19日投出無安打比賽；13年生涯共效力過5支球隊，包括印地安人（守護者前身）、遊騎兵、光芒、洋基、紅襪隊，累積116勝77敗、防禦率3.44。
將在4月滿38歲的克魯柏今天發表退役聲明，感謝棒球生涯所有幫助過自己的人以及所待過的5支球隊，「這5個章節，每一段都留下了無價的經驗。」
告別選手生涯，並不代表告別棒球，克魯柏表示：「雖然我離開投手丘，但我對棒球的熱情並未動搖，我迫切期待探索機會、以不同角色繼續為這項運動奉獻。」他說：「獻給將參與我棒球生涯下一篇章的人們，我很期待向下一個世代的大聯盟選手們傳授我的所學。」
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