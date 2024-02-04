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MLB／看百勝金鶯進補強投柏恩斯 洋基教頭：有點麻煩…

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
金鶯隊透過交易進補塞揚投手柏恩斯，對於美東列強造成莫大威脅。 美聯社
金鶯隊透過交易進補塞揚投手柏恩斯，對於美東列強造成莫大威脅。 美聯社

金鶯隊日前透過交易進補塞揚投手柏恩斯（Corbin Burnes），讓洋基隊球迷對自家球隊更不滿，洋基教頭布恩（Aaron Boone）今天受訪也坦言，這筆交易確實對洋基來說會是麻煩。

柏恩斯其實多次被紐約媒體點名是補強雷達必須鎖定的人物，結果不只洋基沒拿到手，還被同在美聯東區、去年已經打下101勝的金鶯搶到手，這筆交易讓洋基社群溢滿不滿聲浪，質疑球團無作為。

布恩表示，這筆交易確實對洋基來說有點麻煩，「很顯然的是，一位超好的投手去了一支很棒的球隊，我們今年必須碰到他很多次，但我們期待有機會突破最強對手。」

柏恩斯生涯至今僅面對過洋基一次，去年9月10日先發8局未被敲出安打、無失分，送出7次三振，洋基該役直到第11局才敲出第一支安打，最終打到13局以4：3險勝釀酒人隊。

布恩對這場比賽當然有印象，「他在球季尾聲在紐約碰到我們，投得非常地好，希望我們可以找出一些對戰他的方法。」

洋基 金鶯

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