MLB／大谷看山本由伸「超可愛」 和水原只是業務關係

道奇隊今天舉辦球迷會，大谷翔平超活潑，面對各種話題有問必答，就連被問到與水原一平的關係，回應都超調皮，強調兩人只是業務關係，「不是朋友喔！哈哈哈。」

大谷翔平今天以一身道奇球衣、黑色長褲出席球迷會，在台上的Q&A環節時面對許多有趣的提問，包括他的愛犬、喜歡的飲食等。像是被問到喜歡的日本食物時，選項包括章魚燒、豬排、大阪燒、天婦羅、燒鳥串、照燒雞、涮涮鍋等，大谷翔平回答：「章魚燒，哈哈哈。」

大谷的翻譯水原一平一直都是球迷矚目焦點，總在大谷身邊形影不離，照顧他的球場生活、日常生活，但大谷笑說：「我跟水原只是業務上的的關係，我們不是朋友喔！哈哈哈，關係很明確的。」逗樂在場球迷，連主持人都抱頭大笑。

不同於在天使隊時，大谷在道奇多了來自日本的戰友，山本由伸加入道奇陣營與他並肩作戰，對於這位新隊友，大谷露出笑眼回應：「他有一種很可愛的氣質，是那會被前輩喜歡的類型，他跟我說『今天沒能來到現場，就交給你囉！』他真的超可愛的！」