MLB／愛犬也要去春訓 大谷強調信念不因金錢多寡而改變

道奇隊今天照慣例在春訓開始前夕舉辦球迷會，大谷翔平成為眾星之首，3萬5千張門票售罄，多數都是穿著印有17號的球衣、T恤而來。被問到這份10年合約有怎樣的結果將被定義為「成功」時，大谷明確表示，「我想就只有世界大賽吧！」

大谷今天穿著道奇球衣搭配黑色長褲，聊到在道奇球場穿著道奇球衣的感覺，他說一直很期待今天球迷會的到來，但因為還沒有要比賽，今天只是來和大家打打招呼、感受一下這裡的氣氛。

轉隊第一年是否感受到不同的責任感？大谷表示，責任確實會比較重，但自己要做的事情並沒有改變，「不管合約金額多寡，我一直都想著盡我的全力，我會保持這樣的信念不要改變。」

大谷翔平也在問答中透露，愛犬Decoy也會跟著自己一起到春訓基地，但球季中的客場之旅可能就有難度，「物理上來說，不太可能。」其他有趣的話題，包括披薩、漢堡二選一，大谷回答漢堡後被追問哪一種漢堡，他笑答：「哪一種嗎？ In N out！」