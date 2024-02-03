聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／巨人送走0勝投手要給年輕人機會 官網點名鄧愷威
巨人隊送走去年繳出0勝5敗的先發投手史崔普林（Ross Stripling），先發輪值空缺，官網點兵點到台灣投手鄧愷威，認為他也是有機會在今年升上大聯盟的投手新秀。
史崔普林今年是兩年2500萬美元合約的第二年，去年原被預期扛下輪值重要一席，結果出賽22場（11場先發）1勝難求、防禦率高達5.36，今天球團將他打包送走，向運動家隊換來外野新秀考克斯（Jonah Cox）和現金。
巨人先發輪值已經躺了不少傷兵，柯布（Alex Cobb）進行臀部手術、瑞伊（Robbie Ray）進行TJ手術，預計開季將從傷兵名單出發，在這樣的情況下仍然脫手史崔普林，被認為想要起用新人的意圖濃厚。
總管薩伊迪（Farhan Zaidi）表示，對於自家年輕投手充滿期待，其中有不少人從1月初就來到選手發展基地報到，感覺到他們開季想從大聯盟出發的企圖心。薩伊迪表示，他認為史崔普林會在今年反彈、繳出好成績，但依然決定促成這筆交易，巨人希望為這些年輕選手創造有機會擠進輪值的空間，是啟動這筆交易的主因。
官網點名多位巨人農場有機會在本季升上大聯盟初登板的投手戰力，包括排名第3的威森杭特（Carson Whisenhunt）、第9的布雷克（Mason Black）、第22的唐諾德（Trevor McDonald）以及鄧愷威。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言