MLB／巨人送走0勝投手要給年輕人機會 官網點名鄧愷威

巨人隊送走去年繳出0勝5敗的先發投手史崔普林（Ross Stripling），先發輪值空缺，官網點兵點到台灣投手鄧愷威，認為他也是有機會在今年升上大聯盟的投手新秀。

史崔普林今年是兩年2500萬美元合約的第二年，去年原被預期扛下輪值重要一席，結果出賽22場（11場先發）1勝難求、防禦率高達5.36，今天球團將他打包送走，向運動家隊換來外野新秀考克斯（Jonah Cox）和現金。

巨人先發輪值已經躺了不少傷兵，柯布（Alex Cobb）進行臀部手術、瑞伊（Robbie Ray）進行TJ手術，預計開季將從傷兵名單出發，在這樣的情況下仍然脫手史崔普林，被認為想要起用新人的意圖濃厚。

總管薩伊迪（Farhan Zaidi）表示，對於自家年輕投手充滿期待，其中有不少人從1月初就來到選手發展基地報到，感覺到他們開季想從大聯盟出發的企圖心。薩伊迪表示，他認為史崔普林會在今年反彈、繳出好成績，但依然決定促成這筆交易，巨人希望為這些年輕選手創造有機會擠進輪值的空間，是啟動這筆交易的主因。

官網點名多位巨人農場有機會在本季升上大聯盟初登板的投手戰力，包括排名第3的威森杭特（Carson Whisenhunt）、第9的布雷克（Mason Black）、第22的唐諾德（Trevor McDonald）以及鄧愷威。