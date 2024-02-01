MLB／金鶯新老闆目標直指冠軍金盃 投資者還有名人堂球星

根據金鶯隊官方聲明，球隊於今天正式宣布轉賣，原本經營長達31年的安吉洛斯（Peter Angelos）家族，將以17.25億美元（約台幣538.5億元）的金額出售，並由凱雷集團聯合創始人魯賓斯坦（David Rubenstein）擔任主持有者，而新老闆也在聲明中豪氣宣布：「要將冠軍帶回巴爾的摩！」

金鶯上賽季打出黑馬驚奇，狂掃101勝是美聯最佳，成功殺出「美東火藥庫」，同時農場還坐擁一票百大新秀，被大聯盟評為30隊最佳，兼具現在與未來，此時宣布轉賣可說是賣在高點，近年來制服組不願在休賽季撒大錢補強的窘境，在新老闆接手後可望迎來新氣象。

上一次金鶯奪冠已經可以追溯到1983年，安吉洛斯家族接手後則是沒打過世界大賽，魯賓斯坦在聲明中提到，目標是將世界大賽冠軍金盃帶回巴爾的摩市，「我很感謝安吉洛斯家族給我機會加入這支我一生都是球迷的球隊，我期待與所有合夥人、球員和工作人員合作，在球隊近年令人難以置信的成功上再接再厲。」

魯賓斯坦也表示，未來對球隊的期許是深入社群，並對當地帶來影響力，「球隊有機會促進主場金鶯公園和巴爾的摩市中心的發展，為數代球迷帶來終生回憶，替社區創造更多經濟機會。」

除了獲得球隊4成所有權的魯賓斯坦團隊，其餘投資者名單也跟著曝光，名單內驚見數位大咖球星，包含隊史傳奇「鐵人」小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）以及NBA名人堂的希爾（Grant Hill），此外還有戰神管理公司創辦人阿魯蓋蒂（Mike Arougheti）、慈善家彭博（Michael Bloomberg）、前巴爾的摩市長施莫克（Kurt Schmoke）和韓裔女商人米歇爾姜（Michele Kang）等人。