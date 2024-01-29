MLB／老虎押注小聯盟好手基斯 6年長約大手筆隊史首見

老虎隊看好小聯盟內野手基斯（Colt Keith）的未來，做出不尋常的舉動，今天宣布和這位22歲好手簽下6年2864萬2500美元合約，寫下隊史新紀錄。

老虎不曾對未有大聯盟經驗的球員如此大手筆，這份合約除了未來6年保障薪資，還包括 2030到32年球隊選擇權，最長可達9年8200萬美元。

老虎在2020年選秀會第5輪挑中基斯，隔年從新人聯盟起步，去年已經升上3A，被列為百大新秀第22名、老虎排名第2，今年有機會初登大聯盟。

基斯去年在2A出賽59場，打擊率3成25、全壘打14支、打點50分，升上3A再打67場，打擊率2成87、全壘打13支、打點51分。

老虎最近連續7個球季勝率未達5成，最近一次贏得美聯冠軍是2012年，世界大賽封王更是1984年，美國媒體ESPN形容老虎高層對基斯下了很大賭注。

釀酒人隊上個月和19歲外野手喬里奧（Jackson Chourio）簽下8年8200萬美元長約，創下小聯盟球員最高身價。