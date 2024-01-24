MLB／名人堂票選結果出爐！貝爾崔、茂爾、赫爾頓入龕

2024年大聯盟名人堂票選結果出爐，傳奇三壘手貝爾崔（Adrian Beltre）、落磯隊「山神」赫爾頓（Todd Helton）及雙城隊鐵捕茂爾（Joe Mauer）都入選，值得一提的是，貝爾崔和茂爾都是生涯首次獲票選資格就進入古柏鎮。

入選名人堂需要拿到全美棒球記者協會（BBWAA）75%以上選票，貝爾崔拿到95.1％選票、赫爾頓79.7%、茂爾76.1%。生涯422次救援成功的左投華格納（Billy Wagner）是本屆最大遺珠，他得到73.8%選票，這是他第9年票選，想靠投票進入聖殿只剩明年最後一次機會。

貝爾崔在大聯盟征戰21個賽季，陸續效力道奇、水手、紅襪及遊騎兵，生涯在大聯盟出賽2933場，其中2759場擔任三壘手，僅次金鶯傳奇羅賓森（Brooks Robinson）。貝爾崔生涯累積3166安打（477支全壘打），排史上第18。他4度入選明星賽，拿到4座銀棒獎、5次金手套及2次白金手套。

「山神」赫爾頓17年大聯盟生涯都待在洛磯，2000年以0.372打擊率拿下國聯打擊王，當年216安、59支二壘安打、147分打點都是聯盟第一，生涯累積2519安打。他生涯5度入選明星賽，拿到4座銀棒獎及3次金手套。今年是他第6次入圍名人堂，這次總算入選。

茂爾生涯15季都效力雙城，拿過3次美聯打擊王，是捕手最多紀錄。2009年茂爾累積28轟、96分打點，打擊率0.365，奪下美聯MVP。他生涯最後5年轉戰一壘，總共累積2123支安打，入選過6次明星賽，5座銀棒獎及3屆金手套。

本屆總共有9人確定無緣名人堂，生涯超過500轟的「雨刷伯」薛菲爾德（Gary Sheffield）第10度叩關只得到63.9%選票確定失格，未來想入選只能靠資深委員提名。另有8人得票率不到5%，包含巴提斯塔（Jose Bautista）、馬丁尼茲（Victor Martinez）、柯隆（Bartolo Colon）、哈勒戴（Matt Holliday）、A.岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）、菲利普斯（Brandon Phillips）、雷耶斯（Jose Reyes）及薛爾茲（James Shields）。