MLB／加盟教士達比修是關鍵 松井裕樹期待對決大谷

日職樂天金鷲終結者松井裕樹在休賽季取得旅外資格，與教士隊簽下5年2800萬美元合約，今天在線上記者會透露，達比修有是他決定加入教士的關鍵因素之一，也期待未來有機會對決大谷翔平，大谷還傳訊息跟他說「請多指教耶」。

松井決定挑戰美職後，接收到不少球隊探詢，他指出，其中教士最早聯繫，也展現出很大的熱情，「我認為自己如果從這裡開始，是最適合自己發揮的球隊。」

對於旅美後的角色定位，松井預期自己會是比賽後段上場的後援投手，「但我在美國一球都還沒有投，要先適應各種角色，展現出自己的能力，贏得信賴後才能鞏固自己的位置。」

將與達比修繼經典賽之後再當隊友，松井直言，達比修是自己選擇教士隊的主要原因之一，「他不僅是我尊敬的棒球選手，更是我希望效仿的人生上的前輩，我想成為像他這樣的人、像他這樣的球員。」

Yuki Matsui was asked about his relationship with Yu Darvish and if he played any role in getting him to sign with the Padres: pic.twitter.com/qkAimBizfO — 97.3 The Fan (@973TheFanSD) 2024年1月10日

由於教士與道奇隊同屬國聯西區，松井未來有機會對決打者翔平，他說：「意外的在日本沒什麼機會交手，我會好好看數據擬定策略，他是世界最好的左打之一，我則是左投，未來可能會很多機會對決，為了球隊勝利，我會全力以赴。」

不過松井也透露，自己確定加盟教士後，大谷曾簡短傳訊聯繫，「他恭喜我獲得合約，雖然是同區，但還是跟我說『請多指教耶』。」