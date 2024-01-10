快訊

不只飛彈、衛星誤用 趙怡翔：國防部連「這個」英文也錯了

Ella老公遭爆為拱妻上位 私下挑撥背刺Hebe

大馬羽賽／挑戰第5冠開紅盤 戴資穎擊退世界第9奪新年首勝

MLB／加盟教士達比修是關鍵 松井裕樹期待對決大谷

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日籍投手松井裕樹在線上記者會透露，達比修有是他決定加入教士的關鍵因素之一。 美聯社
日籍投手松井裕樹在線上記者會透露，達比修有是他決定加入教士的關鍵因素之一。 美聯社

日職樂天金鷲終結者松井裕樹在休賽季取得旅外資格，與教士隊簽下5年2800萬美元合約，今天在線上記者會透露，達比修有是他決定加入教士的關鍵因素之一，也期待未來有機會對決大谷翔平，大谷還傳訊息跟他說「請多指教耶」。

松井決定挑戰美職後，接收到不少球隊探詢，他指出，其中教士最早聯繫，也展現出很大的熱情，「我認為自己如果從這裡開始，是最適合自己發揮的球隊。」

對於旅美後的角色定位，松井預期自己會是比賽後段上場的後援投手，「但我在美國一球都還沒有投，要先適應各種角色，展現出自己的能力，贏得信賴後才能鞏固自己的位置。」

將與達比修繼經典賽之後再當隊友，松井直言，達比修是自己選擇教士隊的主要原因之一，「他不僅是我尊敬的棒球選手，更是我希望效仿的人生上的前輩，我想成為像他這樣的人、像他這樣的球員。」

由於教士與道奇隊同屬國聯西區，松井未來有機會對決打者翔平，他說：「意外的在日本沒什麼機會交手，我會好好看數據擬定策略，他是世界最好的左打之一，我則是左投，未來可能會很多機會對決，為了球隊勝利，我會全力以赴。」

不過松井也透露，自己確定加盟教士後，大谷曾簡短傳訊聯繫，「他恭喜我獲得合約，雖然是同區，但還是跟我說『請多指教耶』。」

教士 樂天金鷲 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／巨人成今永昇太下家最大熱門 官網：他們不想再錯過

MLB／談大谷與道奇佛系合約 前天使教頭麥登：他真的很特別

MLB／沒搶到松井裕樹 紅雀向光芒交易前明星後援補強牛棚

MLB／松井裕樹合約細節曝光 擔任終結者最高可領3360萬美金

相關新聞

MLB／「台灣殺手」今永昇太加盟小熊 與鈴木誠也當隊友

日職橫濱隊明星左投今永昇太行使入札權利挑戰大聯盟，過程中一度吸引10支球團接觸，最終選擇了小熊隊，今天傳出雙方達成簽約共...

MLB／加盟教士達比修是關鍵 松井裕樹期待對決大谷

日職樂天金鷲終結者松井裕樹在休賽季取得旅外資格，與教士隊簽下5年2800萬美元合約，今天在線上記者會透露，達比修有是他決...

MLB／大谷翔平救濟地震災民貼文挨批 南韓教授不滿一用詞

日本能登半島日前發生規模7.6強震，造成近百人死亡。道奇隊日籍球星大谷翔平也展現愛心，在社群網站宣布，將與道奇球團共同捐出100萬美元（約3100萬台幣）賑災。這個暖心之舉大獲民眾好評，但文章內容卻惹

MiLB／林盛恩獲官網點名嚇一跳 挑戰今年升級高階1A

台產「二刀流」林盛恩即將在這個月赴美參加紅人隊春訓，他為自己設下明確的目標，希望今年從低階1A開季、拚上高階1A。

MLB／巨人成今永昇太下家最大熱門 官網：他們不想再錯過

日籍左投今永昇太透過入札制度挑戰大聯盟，據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，今永昇太即將簽約，舊金山巨人隊最有希望成為新東家。 今永昇太最晚要在美東時間1月11日下午5點前

MLB／談大谷與道奇佛系合約 前天使教頭麥登：他真的很特別

大谷翔平在大聯盟持續書寫驚奇，接下來將在道奇隊展開生涯的新篇章，過去在天使隊執教過他的鬼才教頭麥登（Joe Maddon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。