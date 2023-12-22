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MLB／招攬山本由伸 洋基送上18號球衣+松井秀喜影片

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基已經與山本會面兩次，更祭出松井秀喜錄製的影片招攬，還遞出準備好的18號球衣。 路透
洋基已經與山本會面兩次，更祭出松井秀喜錄製的影片招攬，還遞出準備好的18號球衣。 路透

日本投手山本由伸成為大聯盟搶手貨，吸引多隊競逐，如今傳出巨人隊已經脫離隊列，剩下道奇、大都會、洋基還在抉擇名單內，洋基已經與山本會面兩次，更祭出松井秀喜錄製的影片招攬，還遞出準備好的18號球衣。

根據大聯盟官網報導，費城人、大都會隊都已經對山本由伸提出報價，「NBC Sports」記者帕弗洛維奇（Alex Pavlovic）則指出，巨人隊已經被淘汰出局，剩下三支球隊還在競爭行列。

洋基隊是其中一支，總教練布恩（Aaron Boone）今天也大談雙方會面細節，最讓他印象深刻的是，當球隊聊到球探報告內容、季後賽競爭氣氛等，「感覺點燃了他的興趣。」這點讓布恩覺得，山本由伸是非常渴望接受挑戰的球員。

洋基隊先是在11日與山本由伸及其經紀團隊會面，洋基這方派出布恩以及老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）、總裁拉文（Randy Levine）、總管凱許曼（Brian Cashman）、投手教練布雷克（Matt Blake）全都出席，而17日又再次會面。

日籍傳奇球星松井秀喜雖未出席，但用影片幫忙招募山本由伸，洋基隊更送給他一件松井秀喜簽名球衣，以及18號的條紋球衣，布恩向山本說：「如果你想要的話，這是你的。」這是山本的代表背號，今年起洋基隊就沒有球員穿過。

布恩指出，山本由伸渴望變得更好，「他對於來到美職很期待，跟柯爾（Gerrit Cole）有些地方很像，他們對於投球、身體管理都很投入且自律，他們都很希望獲得成功。」

洋基目前還沒確定勝出，布恩也說：「就看後續發展，我知道所有競爭的球隊都會拿出最好的一切去談判，這不是我能控制的，就等事情塵埃落定吧。」

洋基 山本由伸 松井秀喜

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