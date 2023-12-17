快訊

MLB／大谷翔平奪MVP後首獲漢克阿倫獎 官網形容不意外

「秀勇腳」決戰中台灣 盧秀燕：我的腿沒林志玲漂亮 要為台灣蹽落去

痛風能不能吃海鮮？一圖看懂痛風飲食指南：哪些食物可安心吃

MLB／大谷翔平獎不停 年度最佳陣容第1隊投打全包了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

大聯盟年度最佳陣容（All-MLB Team）得主今天出爐，大谷翔平成為最大贏家，以先發投手、指定打擊身分都入選年度第1隊，寫下空紀錄。

年度最佳陣容從2019年開始設立，每年選出年度第1、第2隊，透過球迷投票和媒體、退役球員、聯盟官員選出各個位置最佳球員，

大谷前年入選第1隊指定打擊、第2隊先發投手，去年則是第1隊先發投手、第2隊指定打擊，今年再展二刀流威力，不但打擊率3成04、全壘打44支、打點95分，登板先發也投出10勝5敗、防禦率3.14，更上一層樓包辦第1隊兩個獎項。

大聯盟官方今天先公布漢克阿倫獎得主，大谷和勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）都是首次獲獎，亞古納也入選最佳陣容第1隊外野手。

亞古納 大聯盟 勇士

延伸閱讀

MLB／大谷翔平奪MVP後首獲漢克阿倫獎 官網形容不意外

MLB／不後悔季中未交易大谷翔平 天使總管拒回應傳聞

MLB／大谷翔平新賽季防守左外野？道奇教頭有這念頭

MLB／道奇拿出珍藏6年Kobe招募影片 大谷翔平：很感動

相關新聞

MLB／大谷翔平奪MVP後首獲漢克阿倫獎 官網形容不意外

大聯盟官方今天公布漢克阿倫獎得主，美聯得主毫無意外，就是全壘打王大谷翔平，國聯則是勇士隊球星亞古納（Ronald Acu...

MLB／不只開價3億美元搶山本 巨人還要爭取今永加盟

大谷翔平確定加盟道奇隊後，日本強投山本由伸、今永昇太的未來動向成為焦點，美國媒體指出，巨人隊尋求陣容升級，繼續瞄準國際自...

MLB／大谷改披道奇藍白戰袍 日職中日龍球衣神似突熱賣

MLB日籍「二刀流」球星大谷翔平從洛杉磯天使轉戰洛杉磯道奇後，讓日本職棒中日龍球衣突然開始熱賣，理由是中日龍球衣設計跟道奇「太過相似」。

MLB／道奇拿出珍藏6年Kobe招募影片 大谷翔平：很感動

日本二刀流球星大谷翔平以10年7億美元合約加盟道奇隊，在他今年成為自由球員後，道奇隊為了招募大谷，播出由已逝籃球傳奇球星...

MLB／與父親李鍾範比跑壘 巨人李政厚：我有信心會贏

韓國強打李政厚加盟巨人隊，與外號「風之子」的父親李鍾範一同亮相，他向外媒介紹自己是「風之孫」；被問到與父親誰跑得快，李政...

MLB／陳柏毓被「驗尿」只紅字1次 海盜隊今年特殊規定

旅美海盜隊小將陳柏毓結束亞運後進入關機期，目標明年升上更高層級，與前隊友鄭宗哲會合，也透露今年球隊的「驗尿」規定十分特殊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。