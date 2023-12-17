MLB／大谷翔平獎不停 年度最佳陣容第1隊投打全包了

大聯盟年度最佳陣容（All-MLB Team）得主今天出爐，大谷翔平成為最大贏家，以先發投手、指定打擊身分都入選年度第1隊，寫下空紀錄。

年度最佳陣容從2019年開始設立，每年選出年度第1、第2隊，透過球迷投票和媒體、退役球員、聯盟官員選出各個位置最佳球員，

大谷前年入選第1隊指定打擊、第2隊先發投手，去年則是第1隊先發投手、第2隊指定打擊，今年再展二刀流威力，不但打擊率3成04、全壘打44支、打點95分，登板先發也投出10勝5敗、防禦率3.14，更上一層樓包辦第1隊兩個獎項。

大聯盟官方今天先公布漢克阿倫獎得主，大谷和勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）都是首次獲獎，亞古納也入選最佳陣容第1隊外野手。