MLB／亞洲谷粉準備搶票！大谷翔平新球季首戰在首爾

眾所矚目的「二刀流」大谷翔平動向今天落幕，大谷以10年7億美元天價合約加盟道奇隊，對亞洲球迷來說的好消息除了轉播時間親民外，明年道奇隊第一個系列賽將是在明年3月20日、21日到南韓首爾舉行海外戰，亞洲谷迷可以準備搶票。

大谷翔平結束與天使隊6個球季的關係，今年季後成為自由球員，在今天確定繼續待在洛杉磯，明年球季的第一戰何時亮相自然備受關注。

道奇隊春訓將在2月23日展開，屆時有望看見大谷首次穿上道奇隊球衣出賽的模樣，25日就有機會對上老東家天使隊。

道奇隊與教士隊將參與大聯盟海外戰活動，明年球季的前兩場比賽都在南韓的高尺巨蛋舉行，原先焦點是教士隊金河成在家鄉獻技，如今更多了大谷翔平這顆閃耀巨星，預計將吸引日本為首的亞洲球迷關注，門票目前尚未開賣。

道奇隊的主場開幕戰則是落在3月29日，將與紅雀隊舉行4連戰，再下個系列賽則是對上世仇巨人隊，也是今年傳出曾爭取大谷加盟的球隊之一；而道奇隊例行賽要對上天使隊則要等到6月22日。