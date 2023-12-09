MLB／飛機上沒有大谷 加拿大商人P上藍鳥球衣幽默回應

一架從安那罕飛往多倫多的私人飛機，成為各界相信大谷翔平將與藍鳥隊簽約的線索之一，飛機上的真實乘客、加拿大商人赫賈維克（Robert Herjavec）幽默回應，將自己合成藍鳥球衣，並推銷自己兒子，「他有在我飛機上，而且球投得還不錯。」

這場8小時的騷動從一則記者留言「大谷最快將在簽約」展開，網友扮演「柯南」尋找線索，其中有人注意到一架私人飛機，將在當地時間早上9點從安那罕起飛，目的地是多倫多，吸引超過4000人在FlightAware網站上追蹤。

最終走下飛機的人不是大谷，而是赫賈維克與他的家人，赫賈維克事後在IG上回應此事，一開頭就寫道，「感謝藍鳥在今天與我簽約，開玩笑的啦！」

赫賈維克表示，「我不是大谷翔平，他也不在我的飛機上，不確定這一切是怎麼開始的，但我會打給藍鳥，問看看他們要不要用6億美元簽我的5歲兒子（他有在我的飛機上，而且還滿會投球的喔！）」