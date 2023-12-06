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MLB／道奇總管驚呆教頭談大谷言論 官網：像擠出去的牙膏…

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平要各隊談約過程絕對保密。 美聯社
大谷翔平要各隊談約過程絕對保密。 美聯社

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天暢談20分鐘與大谷翔平碰面，成為大聯盟熱議話題，同時間藍鳥隊成為對照組，總教練、總經理的訪問中迴避「大谷翔平」4個字，最接近談論追逐大谷的言論，僅止於總經理艾特金斯（Ross Atkins）説：「我們很幸運能成為被考慮的一隊」。

大谷翔平的經紀公司對於接洽的各隊下達禁止洩密，不希望談約過程外流，而羅伯茲今天受訪證實大谷幾天前來過道奇球場，待了2、3個小時，引起各界震驚，包括道奇總經理高姆斯（Brandon Gomes）。

羅伯茲證實有與大谷碰面，讓道奇總經理高姆斯趕緊出面滅火。 美聯社
羅伯茲證實有與大谷碰面，讓道奇總經理高姆斯趕緊出面滅火。 美聯社

高姆斯顯然知道羅伯茲的訪問內容可能在這場追逐戰中扯後腿，面對媒體詢問，拒絕透露更多細節，多次回應不發表意見，試圖補救，然而大聯盟官網形容：「擠出去的牙膏已經收不回來了」。

藍鳥的訪問成為對照組，被問到追逐大谷一事實，艾特金斯表示，「每一件我們正在做的事，都是為了讓球隊更好，到目前為止，我們先保密，碰面有發生或沒發生，我無法給予具體回應。」

藍鳥教頭史奈德（John Schneider）也打出一樣的迴避牌，由於近日傳聞大谷前往藍鳥位於佛州的春訓基地與球團碰面，被問到與羅伯茲同樣的提問是否與大谷碰面時，史奈德回應：「我們跟很多球員都有碰面」。有記者開玩笑說感覺他有曬比較黑，史奈德也聽出意圖是想打探他的行程，笑答：「我住在佛州啦！」

羅伯茲 藍鳥 大谷翔平

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