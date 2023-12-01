聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平與小黑貓互動超暖！網：不只喜歡狗還是貓奴
大谷翔平今天完成年度最佳指定打擊獎3連霸，成為「老爹」歐提茲（David Ortiz）後第2人。大聯盟官方社群帳號也釋出一段採訪片段，這次又有動物入境，但不是狗狗，而是黑貓。
大谷先前全票奪下生涯第2座美聯MVP，當時大聯盟官方釋出得獎影片，他獲獎後與愛犬擊掌，溫馨舉動融化不少網友。有日媒指出，大谷的愛犬是科克爾犬，年齡看起來只有1歲，在日本只有100隻左右，屬於稀有犬種。
大聯盟官方今天又上傳大谷與小動物互動的有趣畫面，但這次主角不是愛犬，而是小黑貓。大谷當時受訪到一半，小黑貓從後方窗戶跑到大谷身邊，因此大谷暫停訪問，並笑著問小黑貓：「怎麼了？」。隨後工作人員把小黑貓抱起，大谷也伸手撫摸。
這段影片再度引發眾多網友討論，「大谷應該成為領養動物的代言人」、「真正的動物愛好者」、「他不只喜歡狗，還是貓奴」、「下一次會是獅子嗎」、「大谷就是喜歡毛茸茸的東西」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言