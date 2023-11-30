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MLB／塞佛里諾和千賀滉大成為隊友 大都會再搶山本由伸

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大都會與前洋基王牌塞佛里諾簽下1年1300萬美元合約。 美聯社
大都會與前洋基王牌塞佛里諾簽下1年1300萬美元合約。 美聯社

大都會隊重建先發投手戰力，鎖定效力洋基隊8年的29歲右投塞佛里諾（Luis Severino），簽下1年1300萬美元合約，接下來還要補強2到3名先發投手，大聯盟官網指出，大都會下一步瞄準日本球星山本由伸，不過競爭相當激烈。

塞佛里諾2015年登上洋基大聯盟，生涯8年出賽141場（125場先發），戰績54勝37敗、防禦率3.79，代表作是2018年投出19勝，接下來4個球季只有13勝12敗（本季4勝8敗、防禦率 6.65）。

大都會本季團隊薪資超過3億4360萬美元，寫下大聯盟空前紀錄，原被看好是季後賽大熱門，不料例行賽只打出75勝87敗，在國聯東區排名第4，千賀滉大投出12勝、防禦率2.98、奪三振202次，旅美首季成為隊上投手三冠王。

塞佛里諾明年改披大都會球衣，加入千賀、昆塔納（Jose Quintana）的先發輪值行列，大聯盟官網分析，儘管大都會面臨其他大市場球團的激烈競爭，仍是最有希望搶到山本的球隊之一。

大都會 大聯盟 洋基

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