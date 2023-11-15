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MLB／洋基總管批史丹頓易受傷 經紀人：其他球員的警示

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
史丹頓經紀人沃夫回擊洋基總管凱許曼。 法新社
史丹頓經紀人沃夫回擊洋基總管凱許曼。 法新社

洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）昨天受訪時彷彿吃了誠實豆沙包，直言「史丹頓很容易受傷」，也引發經紀人沃夫（Joel Wolfe）不滿回擊：「這對想跟洋基隊簽約的球員來說，是很好的警示。」

「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今年球季雖然敲出24轟、60分打點，但整體攻擊指數（OPS）0.695是生涯新低，凱許曼直言，大家都知道史丹頓容易受傷，無法承諾球迷明年能夠讓他每場都出賽，「當他健康且狀態好時，會是偉大的打者。」

這番言論自然被史丹頓經紀人沃夫好好詳讀，沃夫在接受「The Athletic」記者羅森索（Ken Rosenthal）訪問時表示：「我看完整段訪問的前後文，我想這對考慮要跟洋基隊簽約的自由球員來說，會是很好的警示。」

沃夫指出，「想在這隊打球的人，無論你來自國內還是國外，你都要是鐵氟龍（Teflon）做的，無論身體、心理都要夠堅強，因為就算是休賽季你也不能放鬆防備。」

沃夫旗下不止史丹頓這名球星，還包含今年行使入札的歐力士隊頂尖投手山本由伸，在自由球員市場關注度僅次大谷翔平。

史丹頓 洋基 自由球員

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