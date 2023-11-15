MLB／洋基總管批史丹頓易受傷 經紀人：其他球員的警示

洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）昨天受訪時彷彿吃了誠實豆沙包，直言「史丹頓很容易受傷」，也引發經紀人沃夫（Joel Wolfe）不滿回擊：「這對想跟洋基隊簽約的球員來說，是很好的警示。」

「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今年球季雖然敲出24轟、60分打點，但整體攻擊指數（OPS）0.695是生涯新低，凱許曼直言，大家都知道史丹頓容易受傷，無法承諾球迷明年能夠讓他每場都出賽，「當他健康且狀態好時，會是偉大的打者。」

這番言論自然被史丹頓經紀人沃夫好好詳讀，沃夫在接受「The Athletic」記者羅森索（Ken Rosenthal）訪問時表示：「我看完整段訪問的前後文，我想這對考慮要跟洋基隊簽約的自由球員來說，會是很好的警示。」

Giancarlo Stanton’s agent, Joel Wolfe, responds below to Yankees GM Brian Cashman saying of Stanton, “He’s going to wind up getting hurt again more likely than not because it seems to be part of his game.” pic.twitter.com/gZHlqy4cfY — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) 2023年11月14日

沃夫指出，「想在這隊打球的人，無論你來自國內還是國外，你都要是鐵氟龍（Teflon）做的，無論身體、心理都要夠堅強，因為就算是休賽季你也不能放鬆防備。」

沃夫旗下不止史丹頓這名球星，還包含今年行使入札的歐力士隊頂尖投手山本由伸，在自由球員市場關注度僅次大谷翔平。