聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／洋基總管批史丹頓易受傷 經紀人：其他球員的警示
洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）昨天受訪時彷彿吃了誠實豆沙包，直言「史丹頓很容易受傷」，也引發經紀人沃夫（Joel Wolfe）不滿回擊：「這對想跟洋基隊簽約的球員來說，是很好的警示。」
「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）今年球季雖然敲出24轟、60分打點，但整體攻擊指數（OPS）0.695是生涯新低，凱許曼直言，大家都知道史丹頓容易受傷，無法承諾球迷明年能夠讓他每場都出賽，「當他健康且狀態好時，會是偉大的打者。」
這番言論自然被史丹頓經紀人沃夫好好詳讀，沃夫在接受「The Athletic」記者羅森索（Ken Rosenthal）訪問時表示：「我看完整段訪問的前後文，我想這對考慮要跟洋基隊簽約的自由球員來說，會是很好的警示。」
沃夫指出，「想在這隊打球的人，無論你來自國內還是國外，你都要是鐵氟龍（Teflon）做的，無論身體、心理都要夠堅強，因為就算是休賽季你也不能放鬆防備。」
沃夫旗下不止史丹頓這名球星，還包含今年行使入札的歐力士隊頂尖投手山本由伸，在自由球員市場關注度僅次大谷翔平。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言