MLB／吃了誠實豆沙包？洋基總管：我們都知道史丹頓容易受傷

洋基隊今天宣布休賽季第一筆補強，聘請勞森（James Rowson）擔任打擊教練，他過去曾在洋基農場任教，與「法官」賈吉（Aaron Judge）關係密切。

洋基除補強打擊教練外，還需找人接板凳教練。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）也清楚球隊還有很大的改善空間，他今天出席總管會議時，解釋「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）下賽季的使用說明書。

史丹頓上季出賽101場，累積24轟、60分打點，打擊率0.191。整體攻擊指數（OPS）0.695，是生涯14季首度低於聯盟平均。凱許曼提到史丹頓時，彷彿吃了誠實豆沙包，他說：「史丹頓很容易受傷，我們都知道這點，但他一直揮不到球，是第一次發生這種事。」

凱許曼強調球隊會盡力縮短史丹頓缺陣的時間，「我無法告訴你，他明年會打每場比賽，因為他做不到。他可能再次受傷，似乎成為比賽的一部分，但我知道當他健康且狀態好時，除了上季都是偉大的打者，已持續很長一段時間。」

凱許曼上周受訪時曾表示球隊補強目標是「左打外野手」，且球隊內野手「過剩」。根據美媒「MLB TR」報導，除自由市場的貝林傑（Cody Bellinger）外，也可能透過交易爭取教士隊強打索托（Juan Soto）或雙城隊凱普勒（Max Kepler）。