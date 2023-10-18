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MLB／客場投打勝過主場怪象 太空人總管：噓聲能激勵我們

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人在主場連吞兩敗，下一場必須要扛著2敗壓力作客遊騎兵主場。 路透社
太空人在主場連吞兩敗，下一場必須要扛著2敗壓力作客遊騎兵主場。 路透社

太空人隊在美聯冠軍賽前兩戰在主場盡墨，得帶著2敗劣勢作客遊騎兵隊，不過這對太空人而言可能不算是個壞消息，因為太空人本季在客場戰績可說是完勝主場，當被問及為何會有這樣巨大的差異，太空人總管布朗（Dana Brown）表示，作客他隊所遭遇的噓聲干擾，反而更能激發球員們的鬥志。

太空人本季在主場勝率未達5成，客場勝率則高達6成，在美聯僅次於金鶯隊，此外，太空人客場各項數據也都領先全美聯，包含得分、攻擊指數、全壘打、防禦率，猶如換了一支球隊，在最近的19場客場比賽，太空人贏下其中的16場。

前一次太空人造訪遊騎兵主場是9月初，三連戰中太空人狂掃39分，本季在全球人壽球場7場比賽只吞1敗，表現得心應手，對此太空人總管布朗說：「我會說，他隊粉絲對我們的噓聲和攻擊，絕對會帶來激勵的效果，激發了我們想贏球的渴望，在主場我們有時會過於自滿，但我不確定這是不是主要原因，我真的不知道。」

而明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）則說：「我認為我們是很棒的球隊，主場、客場，無論身在何處，這都取決於執行力，他們同樣有一支很好的團隊，當你和這樣的隊伍比賽時，容錯空間就會小得多。」

下一戰太空人將派出哈維爾（Cristian Javier）先發，他季後賽生涯前三場先發的被打擊率為令人瞠目結舌的0.040，教練團期待他能發揮如同綽號「爬行動物」般的冷血本色，面對如同背水一戰的第三戰，哈維爾淡定表示：「像往常一樣，我只是盡力做到最好，我總是把它放在上帝手中，讓祂來引導我們。」

太空人 綽號

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