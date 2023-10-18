MLB／薛則即時傷癒G3如願先發：在棒球中永遠不能放棄

遊騎兵在美聯冠軍賽前兩戰連勝太空人，第三戰將回到熟悉的主場，派出超過一個月沒出賽的王牌薛則（Max Scherzer），展現拼聽牌優勢的決心，雖然這是薛則今年季後賽首度登板，但過往季後賽經驗老道的他相當期待能重回賽場，在受訪時高喊：「我想投球！」

薛則前次出賽已經要追溯到上個月的13號，此後便因右大圓肌輕度拉傷例行賽報銷，前兩輪也未能參與十月戰場，「當發現傷勢時，大概要4至6週的康復期，我知道例行賽肯定結束了，但第二天我又回到了訓練，因為我知道我們有支能跟所有人競爭的隊伍，我有機會及時趕上季後賽。｣

薛則受訪時透露，自己始終積極尋求回到季後賽陣容，甚至不斷遊說主帥波奇（Bruce Bochy），終於盼得美聯冠軍賽第三戰先發，「我們真的到了這裡，在棒球中你永遠不能放棄。」

薛則說：「我很務實，我只是說了自己能做些什麼，以及在過程中扮演的角色，所以我想投球、我想碰到球，我只是一直透過談話表示自己嘗試回來。」

在近期的練投中，薛則投了65到70球，波奇表示如果薛則投球狀況良好且用球數不多，不會反對他投更多局數，而薛則也信心表示，雖然不確定久違的實戰投球感覺為何，但已經準備好幫助球隊搶勝，「季後賽的先發總是很珍貴，你正在為戒指而戰，在生活中所做的犧牲、休賽季付出的所有努力，都是為了到達這一年的這個時刻。」

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