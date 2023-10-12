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MLB／日本青少年最愛運動員 大谷翔平連3次蟬聯第1

中央社／ 東京12日綜合外電報導
日本智庫笹川運動財團日前調查日本12至21歲的青少年等心目中「喜歡的運動員」，日本旅美棒球好手大谷翔平連續3次蟬聯第1。 美聯社
日本智庫笹川運動財團日前調查日本12至21歲的青少年等心目中「喜歡的運動員」，日本旅美棒球好手大谷翔平連續3次蟬聯第1。 美聯社

日本智庫笹川運動財團日前調查日本12至21歲的青少年等心目中「喜歡的運動員」，日本旅美棒球好手大谷翔平連續3次蟬聯第1，且得票率達22.3%創下調查以來新高。

日本讀賣新聞報導，這項調查是笹川運動財團（Sasakawa Sports Foundation）2年1度的例行調查。

而大谷在2019年、2021年的調查中同樣獲選為第1，且大谷今年的得票率為22.3%，不僅「遙遙領先」得票率第2高的運動員，也是笹川運動財團2002年起開始進行這項調查後出現的最高得票率。

日本國家足球隊成員三笘薰以3.1%得票率獲選為第2；阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）奪下第3；日本國家男排隊長石川祐希排第4；日本花式溜冰名將羽生結弦排第5。

日本笹川運動財團這項調查的時間為6月24日至7月21日，調查對象為日本全國12至21歲的3000名男女，獲得1495人回答（回答率49.8%），並於10月2日公布調查結果。

梅西 大谷翔平 羽生結弦

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