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MLB／遊騎兵橫掃金鶯 再闖美聯冠軍賽

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
遊騎兵隊以7：1擊敗金鶯隊，完成3連勝橫掃，自2011年後再次晉級美聯冠軍系列賽。 美聯社
遊騎兵隊以7：1擊敗金鶯隊，完成3連勝橫掃，自2011年後再次晉級美聯冠軍系列賽。 美聯社

遊騎兵隊賈西亞2局下的3分砲，點燃主場40861人的熱情，最終以7比1擊敗金鶯隊，完成分區系列賽3連勝橫掃，自2011年後再次晉級美聯冠軍賽；也讓美聯東區藍鳥、光芒和金鶯3支隊伍今年季後賽苦吞7敗，季後賽「一輪遊」。

遊騎兵昨敲3支全壘打，席格首局陽春砲先馳得點，賈西亞3分砲締造5分大局，6局下洛爾補上陽春砲，加上先發投手伊瓦迪7局被敲5支安打，僅失1分、7次三振的好投，穩穩收下勝利。

席格在外卡系列賽的5成打擊率，讓他在分區系列賽備受「禮遇」，加上昨天兩次保送，3場比賽累積9次，刷新大聯盟季後賽紀錄。

金鶯隊今年球季雖打出101勝的美聯最佳成績，且整個例行賽都未曾在2戰以上的系列賽被橫掃，第一次卻出現在季後賽，如同1998年的教士隊，成為史上第2支例行賽未被橫掃、卻在季後賽遭清盤的球隊。

藍鳥、光芒隊先前已在外卡系列賽被對手直落二，美東3隊在季後賽一共吞下7敗，是1969年聯盟冠軍賽創立以來各分區最差戰績，前一次美東球隊季後賽0勝是1990年，當時苦主只有紅襪一隊。

太空人隊昨以團隊4轟、9比1大勝雙城隊，在分區系列賽取得2勝1敗聽牌優勢。

西亞 太空人 團隊

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