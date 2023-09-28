MLB／卡布雷拉曾在大雪中開轟 隊友史庫柏：到底怎麼看到球？

老虎隊本季倒數第5戰，40歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）2局下轟出中右外方向全壘打，本季第4轟攻下全場第1分；這是卡布雷拉生涯第511轟，追平紐約巨人隊已故球星、名人堂球員歐特（Mel Ott），並列大聯盟史上第25名。

皇家隊26歲菜鳥投手波林（Jonathan Bowlan）生涯初登板，先發兩局被揮出3支安打、失1分退場，2局下面對卡布雷拉投出第1球、93英里速球，就被轟出反方向全壘打。

MIGUEL CABRERA HR IN HIS LAST COMERICA PARK HOMESTAND #RepDetroit



Not even Hollywood writes scripts like his career, man. pic.twitter.com/sT4QhShNoW — Calico Joe (@CalicoJoeMLB) 2023年9月27日

這是卡布雷拉效力老虎16年第373轟，追平凱許（Norm Cash）並列隊史第2。

老虎主場外野草皮修剪成24號致敬卡布雷拉。 法新

另外，卡布雷拉前兩打數都是安打，生涯3170安仍在史上排名17，只差14安追平金鶯隊退役「鐵人」小瑞普肯（Cal Ripken Jr.），比賽打到5局上因雨暫停。

老虎今天先發投手史庫柏（Tarik Skubal）2020年升上大聯盟，和卡布雷拉同隊3年多，上周談到這位大前輩時，說自己最棒的記憶就是前年開幕戰，看到他在大雪中開轟。

2021年4月2日，老虎在底特律主場迎戰印地安人隊（守護者隊前身），現場不斷飄雪；卡布雷拉1局下從畢柏（Shane Bieber）的手中轟出反方向兩分砲，剛好越過全壘打牆，他一開始以為球沒飛出去，還滑上二壘。

史庫柏對此役印象深刻，因為兩隊竟在大雪中比賽，他說：「 不知卡布雷拉到底怎麼看到雪中的小白球，這需要有能力的人才能做到，能夠見證並參與很多歷史，對我來說真的很特別。」

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